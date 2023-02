Städte schlagen Alarm Sorge vor „Flickenteppich“ beim 49-Euro-Ticket

Setzten die Länder sich durch, so der Städtetag, würden sie ihre Verantwortung zur Einführung des 49-Euro-Tarifs einfach an die Verkehrsverbünde weiterreichen. „Dann kann es passieren, dass einzelne Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket in ihrem Gebiet nicht einführen“, so Dedy. „Wenn das Ticket im einen Bundesland gültig ist, im Nachbarland aber nur teilweise, ist es kein Deutschlandticket mehr.“