Staatsschutz ermittelt in Halle : Büro von SPD-Politiker Karamba Diaby attackiert

Halle Am Schaufenster des Büros wurden Einschusslöcher festgestellt. Nun ermittelt der Staatsschutz. Karamba Diaby sei bereits häufig von Rechten bedroht worden.

Auf das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle ist offenbar geschossen worden. Wie die Polizei am Mittwoch in Halle mitteilte, haben Unbekannte auf mehrere Gebäude in der Kleinen Ulrichstraße geschossen. Auch das Bürgerbüro sei beschädigt und mehrere Einschusslöcher an einem Schaufenster festgestellt worden. Projektile wurden laut Polizei nicht gefunden.