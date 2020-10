Machtloser Bundestag : „Das ist unwürdig für ein Parlament“

Corona-Vorsorge: Eine Bundestagsmitarbeiterin reinigt im Plenum in Bundestag das Rednerpult. Viele Abgeordnete beklagen, dass das Parlament in der Pandemie zu wenig gehört wird. Foto: dpa/Michael Kappeler

Interview Berlin Der Staatsrechtler Christoph Degenhart empfiehlt dem Bundestag, die Verlängerung der der Vollmachten für Gesundheitsminister Spahn abzulehnen. Das Parlament müsse endlich die Voraussetzung für den Erlass von Corona-Regeln in einem Gesetz festschreiben.

Der Bundestag soll die Vollmachten für Gesundheitsminister Spahn über den 31. März 2021 hinaus verlängern. Ist das nicht ein normaler demokratischer Vorgang in einer schweren Pandemie-Krise?

Degenhart In der ersten Phase der Pandemie mochte das noch hingehen. Aber der Bundestag und die Länderparlamente hatten sechs Monate Zeit, sich ein besseres Gesetz zu überlegen. Was haben sie eigentlich in dieser Zeit gemacht?