Doppel-Pass, Einbürgerung, Sprachkenntnisse Worauf sich die Regierung beim Staatsbürgerschaftsrecht verständigt hat

Menschen aus dem Ausland, die schon lange legal in Deutschland leben, sollen schneller zu Staatsbürgern werden können. Bislang konnten sie sich frühestens nach acht Jahren Aufenthalt für einen deutschen Pass bewerben. Künftig sollen sie die Staatsbürgerschaft schon nach fünf Jahren beantragen können - und in Ausnahmefällen bereits nach drei Jahren, wenn „besondere Integrationsleistungen“ vorliegen. Dies können etwa gute Sprachkenntnisse, ehrenamtliches Engagement oder sehr gute Leistungen in Schule oder Beruf sein.