AfD und Nationalsozialismus SS – ein perfider Tabubruch

Stattdessen schnappt er auf die Eingangsfrage, ob seine Aussage, die Deutschen sollten stolz auf ihre Vorfahren sein, auch für SS-Offiziere gelte, nur zurück: „Kommt drauf an, was sie getan haben.“ Aber das seien doch Kriegsverbrecher gewesen? Noch mal: „Kommt drauf an.“ Man müsse die Schuld „im Einzelfall bewerten“. Es folgt eine Erzählung über die Familie seiner Frau, Ungarndeutsche, die sich freiwillig zur SS gemeldet hätten, weil eine Meldung zum ungarischen Heer „ein Todesurteil“ gewesen sei. Und schließlich: „Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts ist leider finster und kompliziert. Und bevor ich jemanden zum Verbrecher erkläre, will ich wissen, was er getan hat. Es gab sicher einen hohen Anteil von Verbrechern, aber nicht alle waren welche. Ich werde niemals sagen, dass, wer eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war.“