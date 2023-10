Im Kanzleramt Treffen zu Migration beendet – Union legt Forderungskatalog vor

Das Papier umfasse „eine Vielzahl an nationalen und europäischen Maßnahmen, die eine tatsächliche Wende in der Migrationspolitik einleiten würden“, hieß es aus Unionskreisen. Scholz habe die Vorschläge zur Kenntnis genommen. Die Union erwarte „nun eine konkrete Antwort des Bundeskanzlers“ auf das Maßnahmenpapier. CDU und CSU stünden „weiterhin bereit, gemeinsam Maßnahmen für eine echte Wende in der Migrationspolitik auf den Weg zu bringen“.