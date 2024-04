Affäre um Spitzenkandidat Krah Nach Spionageverdacht gegen AfD-Mitarbeiter – wie die Partei reagiert

Nach einem Krisentreffen mit den AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla trennte er sich mit sofortiger Wirkung von dem Mitarbeiter. Überdies soll Krah am Wahlkampfauftakt in Donaueschingen am Samstag nicht teilnehmen. „Um den Wahlkampf sowie das Ansehen der Partei nicht zu belasten“, wie es in einer Stellungnahme hieß. Vor Journalisten betonte Krah: „Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.“ Allerdings gab es am Nachmittag eine Entwicklung, die Krah einen Strich durch die Rechnung machen könnte: Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden leitete zwei Vorermittlungsverfahren gegen ihn zu möglichen Geldzahlungen aus russischen und chinesischen Quellen ein. Die Vorermittlungen dienen demnach allein der Prüfung, ob sich ein Anfangsverdacht wegen eines strafbaren Verhaltens einer Abgeordnetenbestechung ergibt. Einen Zusammenhang mit dem Verfahren der Bundesanwaltschaft wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit gegen G. soll es nicht geben.