Kontakt zu Russland Im Visier der Spione

Über einen langen Zeitraum hinweg hat man in Deutschland vor allem an Unternehmen gedacht, wenn es um Spionage ging. Doch mittlerweile herrscht wieder Krieg in Europa – und das ändert auch für die Spionageabwehr alles. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor mittlerweile gut zwei Jahren sind immer wieder spektakuläre Fälle mutmaßlicher russischer Spionage in Deutschland bekannt geworden. Zuletzt wurden am Mittwoch in Bayern zwei Männer festgenommen, die mutmaßlich mit dem russischen Geheimdienst in Kontakt standen und Anschläge geplant haben sollen.