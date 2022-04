NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat am Donnerstagnachmittag ihren Rücktritt bekannt gegeben. Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl in NRW. Die Ministerin stand in der Kritik, weil sie wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 auf Mallorca den Geburtstag ihres Mannes gefeiert hatte. Welche deutschen Politiker ebenfalls durch Fehltritte und Affären ihre Ämter niederlegten, zeigen wir in dieser Bildergalerie. (Bild aus dem Jahr 2022)