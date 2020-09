Binnen 48 Stunden : SPD will Lösung für Flüchtlinge aus Moria

SPD will Lösung für Flüchtlinge aus Moria

Olaf Scholz (v.r.) SPD-Bundeskanzlerkandidat, spricht zu den Journalisten am Rande der Gremiensitzungen während Norbert Walter-Borjans (l.), Vorsitzender der SPD, und Serpil Midyatli, stellvertretende Vorsitzende der SPD, hinter ihm stehen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Bisher hat Deutschland zugesagt, 100 bis 150 unbegleitete Minderjährige aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. Doch das ist der SPD-Spitze zu wenig. Sie fordert eine zügige Verständigung in der Koalition auf die Aufnahme von weiteren Migranten.

„48 Stunden sind, glaube ich, ein ganz guter Maßstab angesichts der drängenden Herausforderungen“, sagte Vizekanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Rande einer SPD-Präsidiumssitzung am Montag in Berlin. Der Eindruck der SPD sei, „dass das der gemeinsame Wille aller drei Regierungsparteien ist.“