SPD-Entwurf : Hoteliers sollen Grundrente bezahlen

Berlin Im Endspurt des Europawahlkampfs legt die SPD ihr Konzept für eine Grundrente vor – ohne Bedürftigkeitsprüfung. Hermann Gröhe nennt den Entwurf einen "finanz- und sozialpolitischen Offenbarungseid".

In den letzten Tagen vor der Europawahl geht die SPD auf einen harten Konfrontationskurs mit der Union: Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz haben ihr Konzept für eine Grundrente vorgelegt. Arbeitnehmer, die 35 Jahre erwerbstätig waren, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, sollen profitieren. Laut Arbeitsministerium käme die Grundrente zu 80 Prozent Frauen zu gute. Für den Nachweis der Anspruchsberechtigung soll unerheblich sein, ob jemand in Teilzeit oder in Vollzeit erwerbstätig war.

Die Grundrente wird nach dem Konzept der SPD zwischen 3,8 und 4,8 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Sie soll zum Januar 2021, im Bundestagswahljahr, eingeführt werden. Finanziert werden soll sie zunächst etwa zur Hälfte aus Steuermitteln. Bis 2024 soll der Steueranteil auf 70 Prozent anwachsen. Dafür wollen die Sozialdemokraten die Steuerprivilegien für Hoteliers abschaffen, was 700 Millionen Euro pro Jahr einbringt. Die Steuererleichterung, bei der der Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen von 19 auf sieben Prozent gesenkt wurde, war 2009 von Union und FDP eingeführt und als „Mövenpick-Steuer“ kritisiert worden. Zudem will die SPD eine Finanztransaktionssteuer einführen, um die Grundrente bezahlen zu können.

So soll für Rentner der Krankenkassenbeitrag leicht sinken. Da die Rentenversicherung den Arbeitgeberanteil für die Krankenkassen zahlt, hat auch sie Einsparungen. Das Geld soll in die Grundrente fließen, wird den Krankenkassen in einer alternden Gesellschaft mit steigenden Gesundheitskosten aber fehlen. Zudem soll die Arbeitslosenversicherung höhere Beiträge für die Rentenversicherung beisteuern. Auch dort wird also ein Loch gerissen.