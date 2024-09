SPD-Wahlsieg in Brandenburg Hoch gepokert und knapp gewonnen

Damit kann er nun wieder auftrumpfen, etwa im Gefüge mit den anderen Ministerpräsidenten bei Verhandlungen mit dem Bund. Er ist für die Bundes-SPD, ihre Führungsspitze und vor allem für den Kanzler nun zu einer sehr wichtigen Stütze geworden mit dem Wahlsieg. Indem Woidke an der Macht bleiben kann, gibt er auch dem Kanzler in einer extrem schwierigen Phase Rückendeckung. Olaf Scholz musste befürchten, nach einer Niederlage Woidkes unmittelbar weiteren Rückhalt in seiner Partei und der Bundestagsfraktion zu verlieren. Schon lange vor diesem Brandenburg-Sonntag, spätestens nämlich seit der für die SPD desaströsen Europawahl und den für die SPD nicht weniger schlimmen Ergebnissen bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen, steht Scholz zunehmend unter Druck. Immer mehr Genossen mit Einfluss wenden sich von ihm ab, daran wird auch der knappe Erfolg in Brandenburg nur wenig ändern, solange sich das Auftreten von Scholz in der Ampel nicht grundlegend ändert und das auch mal positiv auf die Umfragen durchschlägt. Dennoch wird Woidkes Wahlsieg Scholz nun etwas mehr Zeit verschaffen für seine Kurskorrektur, die er bereits angekündigt hat.