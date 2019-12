Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken : SPD-Vorstand will zu Klima und Mindestlohn mit Union sprechen

Berlin Das neue Führungsduo der SPD will mit der Union über Nachbesserungen am Klimapaket und einen Mindestlohn von perspektivisch zwölf Euro verhandeln. Darauf hat sich der Parteivorstand geeinigt.

Bei der Diskussion über den Leitantrag für den Parteitag gibt es eine Einigung, teilten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans am Donnerstag in Berlin mit. Mit der Union will die neue Parteispitze über Nachbesserungen am Klimapaket und über einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde sprechen.