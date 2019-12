Nach Wahl-Niederlage : Scholz denkt nicht an Rücktritt als Finanzminister und Vizekanzler

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will trotz seiner Niederlage bei der Wahl der neuen SPD-Spitze nicht das Handtuch werfen. Er wolle mit der SPD die Gesellschaft gerechter machen.

Auf die Frage, ob er danach an Rücktritt gedacht habe, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten "Zeit"-Interview: "Nein. Es wäre eine sehr egozentrische Haltung gewesen, meine Ämter als Finanzminister und Vizekanzler mit dem Parteivorsitz zu verknüpfen. Solange ich in diesem Sinne etwas bewirken und gestalten kann, werde ich mich für dieses Ziel einsetzen."