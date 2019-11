Debatte mit Finanzminister Scholz in Berlin : SPD-Politiker Walter-Borjans fordert höheres Rentenniveau

Die Kandidaten-Duos für den SPD-Vorsitz, Olaf Scholz und Klara Geywitz, sowie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken vor dem TV-Duell in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Bundesfinanzminister Scholz will das gesetzliche Rentenniveau über 2025 hinaus stabilisieren. Dies erklärte er in einer Diskussion mit Norbert Walter-Borjans in Berlin. Dieser erklärte, dies allein sei zu wenig. Das Rentenniveau müsse steigen.

„48 Prozent ist zu wenig“, sagte Walter-Borjans am Montag bei einer Diskussion des Redaktionsnetzwerks Deutschland und des Fernsehsenders Phoenix in Berlin. Viele Menschen kämen schon mit ihrem vollen Einkommen nicht klar, geschweige denn mit der niedrigeren Rente. Deshalb müssten mehr Menschen in die Rentenkasse einzahlen – und einkommensstarke Bürger auch mehr als bisher. Außerdem müssten auch Beiträge auf Einkommen aus Kapitalanlagen und Vermietung gezahlt werden.

Von rund 39 Millionen aktiven Arbeitnehmern sind zurzeit rund 31 Millionen gesetzlich rentenversichert. Das Sicherungsniveau, das das Verhältnis von Renten zu Löhnen zeigt, beträgt derzeit 48,2 Prozent. Gesetzlich ist ein Absinken des Rentenniveaus unter 48 Prozent bis 2025 ausgeschlossen. Längerfristig sinkt das Rentenniveau laut dem neuen Rentenversicherungsbericht 2019 aber voraussichtlich über 45,7 Prozent im Jahr 2030 bis auf 44,5 Prozent 2033.

Vizekanzler Olaf Scholz betonte, er wolle das Rentenniveau auch über 2025 hinaus stabilisieren. „Ich habe auch ausgerechnet: Das kann man machen“, sagte der Finanzminister. Die ständige Kritik an der gesetzlichen Rente halte er für eine Ideologie. „Die Rentenversicherung muss von uns beschützt werden“, forderte er.

(csi/dpa)