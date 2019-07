Mögliche EU-Kommissionspräsidentin : SPD-Politiker fordern Votum des Europaparlaments gegen von der Leyen

Brüssel Die Ernüchterung über die Ernennung von Ursula von der Leyen als Kandidatin für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin ist vor allem bei der SPD hoch. Jetzt fordern einige Mitglieder der Partei das EU-Parlament auf, gegen die Verteidigungsministerin zu stimmen.

Er würde es begrüßen, wenn das Parlament die Kraft finde, einen der Spitzenkandidaten des Europa-Wahlkampfes zum Chef der EU-Kommission zu wählen, sagte Europa-Staatsminister Michael Roth am Donnerstag im Inforadio rbb. "Dann könnte das Parlament das wettmachen, was der Europäische Rat nicht hingekriegt hat". Das Parlament soll noch in diesem Monat über den Personalvorschlag der Staats- und Regierungschef für die neue EU-Kommission abstimmen.