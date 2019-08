Bis Mitte Oktober : SPD plant 23 Regionalkonferenzen mit Kandidaten für Parteivorsitz

Berlin Das wird ein echter Marathon. Die Kandidaten-Duos, die sich auf den SPD-Vorsitz bewerben wollen, müssen sich auf 23 Regionalkonferenzen den Parteimitgliedern vorstellen.

Die Kandidaten für den Parteivorsitz der SPD sollen sich auf 23 Regionalkonferenzen der Basis vorstellen. Auftakt ist am 4. September in Saarbrücken, Abschluss am 12. Oktober in München, erklärte der kommissarische Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. „In den großen Landesverbänden gibt es bis zu drei, um in der Fläche sicherzustellen, dass sich möglichst viele Mitglieder ein eigenes persönliches Bild machen können.“