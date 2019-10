Rennen um SPD-Parteivorsitz : Welche Chancen die zwei Teams in der Stichwahl haben

Nach 23 Regionalkonferenzen und dem ersten Mitgliedervotum ist klar: Olaf Scholz und Klara Geywitz treten in einer Stichwahl gegen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken an, um die nächsten SPD-Vorsitzenden zu werden. Die entscheidende zweite Runde könnte zur Probeabstimmung über die große Koalition werden.

Walter-Borjans und Esken wiederum dürften auch von vielen Parteilinken Stimmen bekommen haben, die taktisch wählten und ihnen aus dem Links-der-Mitte-Lager die meisten Chancen zurechneten. Mitbewerber in dem Feld waren der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mit Umweltpolitikerin Nina Scheer (14,63 Prozent), SPD-Urgestein Gesine Schwan und Parteivize Ralf Stegner (9,63 Prozent) und in Teilen auch Europa-Staatsminister Michael Roth mit Ex-NRW-Familienministerin Christina Kampmann. Letztere erzielten mit 16,28 Prozent zumindest einen Achtungserfolg. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping landeten auf einem eher enttäuschenden fünften Platz. Ob sie sich jetzt noch hinter Olaf Scholz und Klara Geywitz stellen werden, ist offen. An diesem Samstagabend im Willy-Brandt-Haus will jedenfalls keins der unterlegenen Teams eine offizielle Empfehlung für die Erst- oder Zweitplatzierten abgeben. Lauterbach ist nur überzeugt: In der Mitgliederschaft gibt es keine Mehrheit mehr für die große Koalition.