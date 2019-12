Parteitag in Berlin : Starkes Ergebnis für neues SPD-Führungsduo - der Kurs geht nach links

Berlin Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind die neuen Vorsitzenden der SPD. Die beiden wollen die Koordinaten der Partei nach links verschieben, aber die große Koalition nicht verlassen.

Premiere bei der SPD: Erstmals in der Geschichte der Traditionspartei kandidierte ein Duo um den Vorsitz. Beide Bewerber erreichten ein in dieser Höhe nicht erwartetes Ergebnis. Die Baden-Württembergerin Saskia Esken erhielt 463 der 610 gültigen Delegiertenstimmen und damit 75,9 Prozent. Fast ein Traumergebnis schaffte der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans mit 545 von 611 gültigen Delegiertenstimmen. Das entspricht einem Anteil von 89,2 Prozent der Delegierten, eines des besten Ergebnisse bei einer Wahl zum SPD-Parteivorsitz.

Zuvor standen die beiden Bewerbungsreden im Mittelpunkt des ersten Tags der Delegiertenversammlung. Esken und Walter-Borjans, die Sieger beim Mitgliederentscheid, machten sich dabei kämpferisch für einen Kurswechsel ihrer Partei stark. Die baden-württembergische Abgeordnete Esken forderte eine Rückbesinnung auf sozialdemokratische Werte. „Ich will, dass jeder Mensch von seiner Hände Arbeit leben kann“, erklärte die SPD-Politikerin unter dem Applaus der Delegierten. Esken will den Niedriglohnsektor, der nach ihren Worten in Deutschland jeden fünften Beschäftigten trifft, austrocknen. „Wir brauchen schwedische Verhältnisse“, sagte die neue Co-Chefin. In Schweden betrage der Anteil der Menschen mit unterdurchschnittlich niedrigem Gehalt nur drei Prozent.