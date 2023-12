Parteitag in Berlin Aufbäumen gegen die Krise – SPD stärkt Führungsduo Klingbeil/Esken

Die Forderung findet sich auch in einem Leitantrag der Parteiführung unter dem Titel „Zusammen für ein starkes Deutschland“. Von den Jusos wurde aber ein Änderungsantrag eingebracht, in dem eine Abschaffung der Schuldenbremse gefordert wird. „Lasst uns diese Fessel endlich abschütteln“, wirft der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer in die Debatte. Am Ende steht ein klassischer Kompromiss. Parteivorstand und Jusos einigen sich auf eine Formulierung, in die beide Seiten ihre Positionen hinein interpretieren können. Kanzler Olaf Scholz wurden für seine Verhandlungen mit Grünen und FDP jedenfalls keine weiteren Steine in den Weg gelegt.