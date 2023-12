Olaf Scholz beim Bundesparteitag Die SPD versammelt sich hinter dem Kanzler

Beim Thema Haushalt lässt Scholz sich dann nicht in die Karten schauen. Er erliegt nicht der Versuchung, beim Parteitag kräftig für Stimmung zu sorgen und damit einen Eklat in der Koalition zu riskieren. Das unterscheidet ihn von früheren Parteichefs, mit denen die Pferde bei Parteitagen schon mal durchgingen, um die Delegierten hinter sich zu vereinen. Kein Wort zur Schuldenbremse von ihm, später wird der Parteitag in einem gemeinsamen Antrag mit der Parteispitze jedoch darauf pochen, die Schuldenbremse 2024 auszusetzen. Und doch gibt Scholz in seiner Rede den Delegierten einen Satz, den sie gern hören und – wieder – mit viel Applaus belohnen: „Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben“, versprach der Kanzler. Es gehöre zur DNA, zum Selbstverständnis des Landes, dass niemand aufgegeben werde. Und zum ersten Mal lässt er auch einen kleinen Einblick in sein Seelenleben in diesen Zeiten zu. Scholz sagt, manches aus den vergangenen Wochen und Monaten habe es nicht gebraucht. Deutschland könne aber auch keine Regierung gebrauchen, die nun ihre Arbeit einstelle, so Scholz sinngemäß.