SPD-Parteitag Olaf Scholz wärmt die Herzen der Genossen

Der Druck auf den Kanzler war riesig. Seine Rede auf dem SPD-Parteitag am Samstag konnte aufgrund der großen Erwartungen eigentlich nur nach hinten losgehen. Doch diesmal hat Olaf Scholz geliefert. Jedenfalls für seine Partei, die manchmal zweifelt, ob in dem kühlen Norddeutschen eigentlich wirklich ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat steckt. Dass er das ist, hat er beim Auftritt in Berlin bewiesen, die Genossen atmen erleichtert auf.