Start des SPD-Parteitags Jusos setzen Scholz unter Druck

Wenn Kanzler Olaf Scholz am Samstag um 10 Uhr vor den Bundesparteitag der SPD tritt, steht er erstmals in seiner Amtszeit vor einer echten parteipolitischen Herausforderung. Denn zwei Jahre lang hatte die SPD ihren Kanzler überraschend pfleglich behandelt. Auch der erwartete Aufstand der vielen Juso-Bundestagsabgeordneten blieb aus. Doch nun sorgen sinkende Umfragewerte für Scholz und Partei sowie ungelöste Probleme in der Ampel-Regierung für schlechte Stimmung. Außerdem will die SPD-Führung zwei Jahre vor der nächsten Wahl das soziale Profil schärfen - selbst wenn dies zu Konflikten mit dem eher dem rechten Parteiflügel zugerechneten Bundeskanzler führen sollte. Scholz muss deshalb erklären, wohin er mit seiner Ampel-Regierung will.