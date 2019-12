SPD-Parteitag im Liveblog : Jetzt sprechen die neuen Parteivorsitzenden

Saskia Esken geht jetzt auf die Verhandlungen mit der Union ein: Zwölf Euro Mindestlohn seien die Untergrenze. Das kann als rote Linie verstanden werden, bevor es vielleicht schon kommende Woche zu Gesprächen mit der Union kommt. Esken empört sich über CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: Wenn die versuche, die Grundrente in Geiselhaft zu nehmen für den Verbleib der SPD in der großen Koalition, dann sei das wirklich respektlos. "Ich war und bin sketpisch, was die Groko angeht", so Esken. Aber der Leitantrag des SPD-Vorstands gebe dem Bündnis eine realistische Chance auf Fortsetzung. "Nicht mehr und nicht weniger", so Esken. Sie muss dem Eindruck entgegenwirken, jetzt allzu weich gegenüber dem Bündnis zu sein. Aber auch die Anhänger der Koalition wollen sich abgeholt fühlen. Esken und Norbert Walter-Borjans wandern auf einem schmalen Grat.