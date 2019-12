SPD-Parteitag im Liveblog : „Dann machen wir gemeinsam einen ordentlichen Linksschwenk“

Norbert Walter-Borjans spricht auf dem SPD-Parteitag. Foto: AP/Jens Meyer

Liveblog Berlin In Berlin hat am Freitagvormittag der dreitägige Bundesparteitag der SPD begonnen. Neben der Wahl der neuen Führung steht dabei die Grundsatzentscheidung an, unter welchen Bedingungen die Sozialdemokraten in der großen Koalition verbleiben.

Der Vorstand hat einen Leitantrag unter anderem mit Forderungen zu Klima und Mindestlohn verabschiedet

Neben den Vorsitzenden werden auch die Stellvertreter und der Generalsekretär gewählt

