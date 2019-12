Parteitag im Liveblog : SPD rutscht in Umfragewerten ab - Kühnert hält Groko-Aus weiter für „ernsthafte Option“

Noch immer Gesprächsthema in Berlin: die fulminante Parteitagsrede von Juso-Chef Kevin Kühnert, der seit gestern auch Parteivize mit 70,4 Prozent (zehn Stimmen mehr als Bundesarbeitsminister) ist. Besondere Beachtung fand sein Angriff auf die Wirtschaftsverbände, deren Spitzenrepräsentanten er etwa vorwarf, nicht genügend in superschnelle Mobilfunktechnik auf dem Land zu investieren. "Nur in lukrative Felder zu investieren und den Rest dem Staat überlassen - so haben wir nicht gewettet", monierte der Parteilinke. Das fand aber nicht nur Zustimmung. Der Vertreter von Telefónica in Berlin widersprach dem Juso-Chef. Die großen Konzerne würden durchaus flächendeckend investieren, die Dinge lägen nicht so einfach.