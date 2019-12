SPD-Parteitag im Liveblog : Genossen lehnen Antrag zu Ausstieg aus großer Koalition ab

Der SPD-Parteitag hat einen Antrag zu einem sofortigen Ausstieg aus der großen Koalition mit der Union abgelehnt. Die Mehrheit der Delegierten wies am Freitag in Berlin eine entsprechende Änderung eines Leitantrags des SPD-Vorstands zurück.



Die SPD bleibt also vorerst in der großen Koalition, will aber mit der Union über neue Akzente in der Regierungsarbeit sprechen. Anschließend soll der Parteivorstand entscheiden, ob diese Themen im bestehenden Regierungsbündnis umsetzbar sind, entschied der SPD-Parteitag.