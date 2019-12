Protokoll des Tages vom Parteitag : SPD will Hartz IV durch Bürgergeld ersetzen und Mindestlohn erhöhen

Felix Heinrichs, der in Mönchengladbach Oberbürgermeister werden will, ist auch unter den Delegierten. Sein Zwischenfazit vom Parteitag sieht durchaus Brüche sozialdemokratischen Traditionen. „Die jahrzehntealten Mechanismen, die in der SPD immer griffen, gehen heute nicht mehr auf“, sagte Heinrichs unserer Redaktion. Die Delegierten seien autonomer geworden, es würden nicht mehr nur wenige Vorsitzende wichtiger Gruppierungen entscheiden. Heinrichs hat auch klare Erwartungen an die neue Parteispitze um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. „Unser Leitantrag steht.“ Mit ihm könne man wichtige Vorhaben in der großen Koalition gegen die Union durchsetzen. „Dabei kommt es darauf an, dass das neue Führungsquartett der SPD, bestehend aus den beiden Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans, Fraktionschef Mützenich und Finanzminister Scholz, funktioniert“, sagte Heinrichs. Am wichtigsten ist ihm das Investitionsprogramm. „Auch für Mönchengladbach ist zudem die Beseitigung der Altschulden von zentraler Bedeutung“, sagte Heinrichs. „Wir stehen vor einem Jahrzehnt der Investitionen, die künftig nicht nur nach Kassenlage der Kommunen finanziert werden dürfen.“ Eine der größten Herausforderungen sieht Heinrichs im Verkehrssektor. „Der Nahverkehr braucht eine neue Finanzgrundlage. Das Gebührenmodell des neuen Parteivizes Kevin Kühnert halte ich für interessant, aber nur mittelfristig umsetzbar.“ Er sei dafür, dass die Ticketpreise jetzt deutlich sinken müssten. „Wir werden die Nutzung des Nahverkehrs nur dadurch steigern können, dass sich die Menschen keine Gedanken mehr über den Preis machen müssen“, sagte Heinrichs.