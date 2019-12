Liveblog vom SPD-Parteitag : Genossen wollen Vermögenssteuer wieder einführen

Der neue Parteivorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans, hat ein prominentes Neumitglied aus Nordrhein-Westfalen gewonnen. Der bekannte frühere WDR-Radiomoderator und Sportreporter Manni Breuckmann will wieder in der SPD mitarbeiten. Das teilte er dem neuen Chef der Sozialdemokraten per SMS mit. "Ich nutze die Zäsur, um wieder in die SPD einzutreten", schrieb er. Und auch das Ziel in den Umfragen gab er schon vor: "Ganz schnell weg von der drohenden Einstelligkeit." In einer Forsa-Umfrage am Wochenende war die SPD zuvor auf elf Prozent abgerutscht.