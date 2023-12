Parteitag in Berlin Aufbäumen gegen die Krise – SPD stärkt Führungsduo Klingbeil/Esken

Einen Erfolg können die Jusos dann doch verzeichnen, zumindest vordergründig. Die SPD will Superreiche mit einer einmaligen „Krisenabgabe“ zur Kasse bitten Im Gegenzug soll für 95 Prozent der Bevölkerung die Einkommensteuer sinken. Die jüngsten Krisen hätten die soziale Ungleichheit in Deutschland verstärkt, heißt es in dem Beschluss, der gegen das Votum des Parteivorstands durchgesetzt wurde. Die Umsetzung des Plans in der derzeitigen Regierungskoalition tendiert aber gegen null.