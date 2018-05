SPD nur noch bei 16 Prozent - Kevin Kühnert greift Olaf Scholz an

Berlin Eine neue Umfrage sieht die SPD bei nur noch 16 Prozent. Das drückt die Stimmung in der Traditionspartei. Juso-Chef Kühnert etwa kritisiert Finanzminister Scholz.

Im neuen ARD-„Deutschlandtrend“ kommt die SPD nur noch auf 17 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als bei der letzten Erhebung vor zehn Tagen. Der Regierungspartner Union kommt in der Wählergunst auf 33 Prozent (plus 1). Damit liegt die SPD mit der neuen Parteivorsitzenden Andrea Nahles weit unter dem bereits historisch schlechten Bundestagswahlergebnis von 20,5 Prozent.

Entsprechend trüb ist die Stimmung in der Partei, Zweifel an der neuen Führungsriege werden genährt. So warf Juso-Chef Kevin Kühnert Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) eine verheerende Vorstellung seines Haushaltsentwurfs im Bundestag vor. „Das war kommunikativ ganz alte Schule. Und leider weit von einer neuen SPD entfernt, weil er die Opposition ohne Not zum politischen Konter eingeladen hat“, sagte Kühnert.