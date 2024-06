SPD nach der Europawahl In der Kanzlerpartei macht sich Ratlosigkeit breit

Von personellen Konsequenzen oder gar Neuwahlen wie in Frankreich will man in der SPD jedoch vorerst nichts wissen. „Ich bin im Moment überhaupt nicht mit eigenen Ambitionen beschäftigt“, sagt Spitzenkandidatin Katarina Barley. Auf die Frage, ob sie sich mit so einem schlechten Ergebnis im Rücken überhaupt erneut als Vizepräsidentin des Europaparlaments bewerben könne, weist sie darauf hin, dass in Europa eigene Gesetze gelten würden. „Das ist ein eigener politischer Bereich, wo eigene Gesetze gelten.“ So habe auch die Partei der Europaparlament-Präsidentin Roberta Metsola in derer maltesischen Heimat Wahlschlappen erlitten.