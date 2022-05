SPD nach der NRW-Wahl : Wachsende Demut und fehlende Selbstkritik

Bundeskanzler Olaf Scholz (l, SPD), NRW-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty, Lars Klingbeil, SPD-Bundesvorsitzender, und Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, zu Beginn der Präsidiumssitzung ihrer Partei am Montag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Am Wahlabend trat die SPD trotz ihres historisch schlechtesten NRW-Wahlergebnisses breitbeinig auf. Am Tag danach formuliert die Parteispitze in Berlin bereits weniger fordernd, eine Regierungsbeteiligung wird immer unwahrscheinlicher. Spitzenkandidat Thomas Kutschaty will das nicht eingestehen – genauso wenig wie eigene Fehler.