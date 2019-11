Walter-Borjans in Medienbericht : Verzichtet die SPD auf einen Kanzlerkandidaten?

Berlin Norbert Walter-Borjans kandidiert derzeit zusammen mit Saskia Esken für das Amt des SPD-Vorsitzes. In einem Interview rät er seiner Partei nun offenbar davon ab, einen eigenen Kanzlerkandidaten aufzustellen.

Die SPD steckt derzeit in einer tiefen Krise, schlechte Ergebnisse bei den jüngsten Landtagswahlen haben die Partei durchgeschüttelt. Inmitten dieser Situation will Norbert Walter-Borjans nun offenbar andere Wege gehen: Im „Spiegel“ wagt der Kandidat für den SPD-Vorsitz nun offenbar die Frage zu stellen, ob seine Partei überhaupt noch stark genug ist, um mit einem Kanzlerkandidaten anzutreten.

Laut dem Nachrichtenmagazin rät Walter-Borjans seiner Partei davon ab, in ihrer derzeitigen Verfassung einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. „Ich glaube, ich würde erst mal dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen“, wird er zitiert. Er glaube nicht, „dass wir im Augenblick an dieser Stelle wären, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen“, so der frühere NRW-Finanzminister. Bislang zog die SPD immer mit einem offiziellen Kanzlerkandidaten in einen Bundestagswahlkampf, kleinere Parteien dagegen treten traditionell eher mit Spitzenkandidaten an.