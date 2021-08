Mecklenburg-Vorpommern : SPD bei Umfrage zur Landtagswahl stärkste Kraft

Am 26. September wird nicht nur der Bundestag gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern finden auch Landtagswahlen statt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Schwerin Zeitgleich zur Bundestagswahl findet im Norden Deutschlands am gleichen Tag noch eine Landtagswahl statt. Wie sind die Prognosen in Mecklenburg-Vorpommern?

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die SPD in der Gunst der Wähler weiter mit Abstand vorn. Einer repräsentativen Umfrage von Infratest-dimap im Auftrag von NDR, „Schweriner Volkszeitung“ und „Ostsee-Zeitung“ zufolge käme die Partei im Nordosten auf 36 Prozent, wenn am Sonntag gewählt werden würde. Das sind 9 Prozentpunkte mehr als noch Mitte Juli, wie der NDR am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge ist das zugleich für die Sozialdemokraten der höchste Wert, den Infratest-dimap in den vergangenen 20 Jahren vor einer Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gemessen hat.