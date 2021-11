Bisheriger Generalsekretär : Klingbeil und Esken wollen SPD als Parteichefs führen

Berlin Der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil und Parteichefin Saskia Esken wollen die SPD künftig gemeinsam führen. Es deutet sich ein recht geräuschloser Umbau an, der Auswirkungen auf die angestrebte Ampel-Regierung haben dürfte.

Der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil und Parteichefin Saskia Esken wollen die SPD künftig gemeinsam führen. Das erklärten beide nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag in einer SPD-Präsidiumssitzung. Das Präsidium folgte dem einstimmig und schlug die Personalie dem Parteivorstand vor. Damit zeichnet sich ab, dass die SPD ihre offene Führungsfrage ohne großen Umbau in der Parteiführung parallel zur Regierungsbildung klärt. Gewählt werden soll die SPD-Führung auf einem Parteitag vom 10. bis 12. Dezember.

Klingbeil begründete seine Kandidatur damit, dass er an den Wahlerfolg bei der Bundestagswahl nun anknüpfen wolle: „Ich will, dass das weitergeht. Ein Wahlsieg reicht mir nicht“, sagte Klingbeil in einem auf Youtube ausgestrahlten Video. Sein Ziel sei, die SPD auch für die Zukunft „als moderne Volkspartei zu positionieren“. Ausdrücklich betonte Klingbeil den Zusammenhalt in der SPD, so wie die Partei das „in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut hingekriegt" habe. „Wir spielen alle zusammen und wir schießen aufs gleiche Tor“, hob der bisherige Generalsekretär hervor. Als weitere Herausforderung nannte er „die programmatische Erneuerung“ der SPD in einer Zeit des Umbruchs. „Ich will, dass wir eine Chance darin sehen“, warb er für einen neuen Aufbruch.