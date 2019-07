Zweites Duo steigt in den Ring : Karl Lauterbach und Nina Scheer wollen SPD-Chefs werden

Zweites Duo steigt in den Ring

Berlin Nachdem Michael Roth und Christina Kampmann ihre Bewerbung bereits vor zwei Wochen bekannt gegeben haben, werfen jetzt auch Karl Lauterbach und Nina Scheer ihre Hüte in den Ring um den SPD-Vorsitz.

Der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und die Bundestagsabgeordnete Nina Scheer kündigten am Freitag an, als Team für die Parteispitze antreten zu wollen. Die beiden sprachen sich für eine Mitgliederbefragung über einen Verbleib in der großen Koalition aus. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schloss eine Kandidatur derweil nicht aus.