Sozialdemokratie : Von den Dänen lernen

Mette Frederiksen (im gelben Blazer), Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei von Dänemark, verschenkt rote Rosen an Wähler in ihrer Heimatstadt Aalborg. (Archiv). Foto: Foto: Ronny Hendrichs

Meinung Düsseldorf Sozialdemokraten können Mehrheiten gewinnen und stärkste politische Kraft werden. In Dänemark zumindest. Der Kurs der dortigen Sozialdemokraten: innenpolitisch konsequent, gesellschaftspolitisch liberal, sozialpolitisch klug. Wäre das nicht etwas für die SPD?

Die SPD liegt am Boden. Bei der traditionellen Dampferfahrt des Seeheimer Kreises auf dem Berliner Wannsee waren die Metaphern von der Titanic oder dem Schlauchboot, dem der Stöpsel gezogen wurde, geläufig. Rette sich wer kann.

Dass es auch aufwärts gehen kann, zeigen die dänischen Sozialdemokraten. Sie sind mit dem Profil, innenpolitisch restriktiv, gesellschaftspolitisch liberal und in der Sozialpolitik gezielt die Schwachen unterstützend, stärkste Kraft geworden. Die Rechtspopulisten sind abgestürzt. Der konsequente innenpolitische Kurs gilt als wahlentscheidend. „Law and Order“ ist unser Thema, hatte schon Tony Blair gesagt.

Man muss dazu nicht kriminelle Ausländer auf eine Insel verbannen, wie es Dänen vorschlagen, aber dass der linke SPD-Flügel nicht einmal die strikte Abschiebung der nach Recht und Gesetz abgelehnten Asylbewerber mittragen will, zeigt deren Ideologie. Die SPD kann aber nur in der Mitte gewinnen, mit „linkem Realismus“, wie es der linke Intellektuelle Nils Heisterhagen zurecht anmahnt. Mit dem früheren Innensenator und Ersten Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz, hätte die SPD sogar einen, der mit diesem Kurs Mehrheiten geholt hat. Als Bürgermeister gründete er ein Welcome Center für ausländische Fachkräfte, ermöglichte Flüchtlingskindern ohne Aufenthaltsrecht den Schulbesuch, forderte aber trotzdem die Absenkung der Sozialtransfers für Wirtschaftsflüchtlinge. „Ich bin liberal, aber nicht doof“, sagt Scholz. Ähnlich argumentiert die dänische SPD-Chefin. Sie könnte nun Regierungschefin werden.