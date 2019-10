Ortsverein Köthen : Böhmermann ist nun SPD-Genosse - und will weiter Chef werden

Böhmermann ist nun SPD-Genosse - und will weiter Chef werden

Jan Böhmermann sitzt in der Kulisse der Show „Neo Magazin Royale“.

Köthen/Köln Jan Böhmermann ist tatsächlich Mitglied der SPD geworden. Der Generalsekretär freut sich auf ein fleißiges Basismitglied. Böhmermann spricht allerdings weiter von einem Ziel ganz oben.

Der Fernseh-Satiriker Jan Böhmermann ist offiziell in die SPD aufgenommen worden - und strebt nach eigenen Worten weiter an die Parteispitze. Der SPD-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld hat am späten Dienstagabend einen Beschluss des Kreisvorstands bekanntgemacht, ihn offiziell dem Ortsverein Köthen zuzuordnen. Dieser hatte den Kölner zwar bereits aufgenommen - das bedurfte aber nach der Bestätigung der Kölner SPD auch noch der des Kreisverbands.