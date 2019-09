Nach der Landtagswahl : SPD in Brandenburg spricht mit CDU und Linken über mögliche Koalition

Potsdam Die künftige Regierung in Potsdam soll stabil sein, wünschen sich die Parteien zum Start der Sondierungen. Doch der erste Gesprächspartner der SPD, die CDU, steckt in Schwierigkeiten.

Vier Tage nach der Landtagswahl hat die SPD in Brandenburg Gespräche mit potenziellen Koalitionspartnern aufgenommen - unter schwierigen Vorzeichen. Zur ersten Sondierungsrunde trafen sich die Sozialdemokraten am Donnerstag in Potsdam mit der CDU, in der ein Machtkampf gegen Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben tobt. Danach traf sich die SPD mit den Linken, ihrem bisherigen Koalitionspartner. Ministerpräsident Dietmar Woidke braucht künftig mindestens zwei Bündnispartner, um weiterregieren zu können.