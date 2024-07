Miese Stimmung in der SPD Die Kanzlerpartei auf der Suche nach dem Ausweg

Denn das schlechteste SPD-Ergebnis aller Zeiten bei einer bundesweiten Abstimmung ist gerade einmal einige Wochen her: Bei der zurückliegenden Europawahl kam die so stolze und älteste Partei Deutschlands nicht einmal auf 14 Prozent. Trotz Kanzler auf den Plakaten. Oder deswegen? Auch die Aufarbeitung der Gründe für diese krachende Wahlniederlage geht vielen Sozialdemokraten nicht tief genug. Was soll im Bundestagswahlkampf besser gemacht werden? Und wie will man mit den laut Umfragen erwartbar schlechten Ergebnissen in Sachsen und Thüringen umgehen, wo noch in diesem Jahr gewählt wird und die SPD in Umfragen jeweils bei rund 7 Prozent steht? Verweisen auf Brandenburg, wo es möglicherweise noch einmal gelingen wird, mit Dietmar Woidke auch künftig den Ministerpräsidenten zu stellen? Das kann es ja nicht sein, finden insbesondere SPD-Abgeordnete aus Ostdeutschland.