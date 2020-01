Schon ab 1. Juli : SPD im Bundestag für frühere Soli-Teilabschaffung

Berlin Die meisten Bundesbürger sollen nach dem Willen der SPD-Fraktionsführung im Bundestag bereits ab 1. Juli vom Solidaritätszuschlag entlastet werden. Bisher ist die Teilabschaffung des Solis für 2021 vorgesehen.

Doch durch die Haushaltsüberschüsse stelle sich die Lage besser dar, begründete der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, am Mittwoch in Berlin den Vorstoß.

Die Entlastung, die von Juli bis Dezember rund fünf Milliarden Euro betragen würde, käme direkt bei der Bevölkerung an und würde die Binnennachfrage stärken. Deswegen sei der Schritt besser als die von der Union geforderte Steuerentlastung von Unternehmen. So eine Unternehmensteuerreform lehnt die SPD ab. Bereits der Koalitionsausschuss von Union und SPD an diesem Mittwochabend könne sich auf ein Vorziehen der Soli-Teilabschaffung verständigen, sagte Schneider.