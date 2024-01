Absage an Hendrik Wüst SPD will keinen neuen Migrationsgipfel

Wüst und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, hatten eine Sonder-MPK zur Migration gefordert, um zu prüfen, inwieweit die im vergangenen November getroffenen Beschlüsse bereits umgesetzt sind. Er habe den Bundeskanzler in einem Brief darum gebeten, „möglichst rasch zu einer Sonder-MPK zur Flüchtlingspolitik in Berlin zusammenzukommen“, so Rhein. Ein solches Treffen sei Anfang November klar miteinander vereinbart worden. So habe die Bundesregierung zugesagt zu prüfen, ob sich der Schutzstatus von Geflüchteten auch in Transit- oder Drittstaaten feststellen lasse, meinte Hessens Regierungschef weiter. „Ich möchte jetzt wissen: Was hat diese Prüfung ergeben?“