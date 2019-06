Kostenpflichtiger Inhalt: Lars Klingbeil im Porträt : Der Aufsteiger

Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, gilt als ein Favorit für das Amt des Parteivorsitzes. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Lars Klingbeil hat sich innerhalb kürzester Zeit in die erste Reihe der SPD vorgearbeitet. Jetzt steht der Generalsekretär vor der Entscheidung, ob er für den Parteivorsitz antritt. Wer ist der Mensch Klingbeil, was treibt ihn an – und wie stehen seine Chancen?