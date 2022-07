Finanzierung von Entlastungspaketen : Kühnert bringt Übergewinnsteuer wieder ins Spiel

Berlin Eigentlich war das Thema wegen des Vetos der FDP schon vom Tisch. Doch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert entfacht die Debatte über eine Übergewinnsteuer neu.

Im Koalitionsvertrag der „Ampel“ wird Steuererhöhungen eine Absage erteilt. Kühnert will das allerdings nicht gelten lassen. Er habe die FDP im Wahlkampf so verstanden, dass sie die arbeitende Mitte entlasten wolle, sagt er. „Jetzt sind wir jedoch in der ungerechten Situation, dass wir stinknormale Erwerbseinkommen mit Zusatzbeiträgen in der Krankenversicherung belasten, weil die FDP den Krisenprofiteuren partout keine Übergewinnsteuer zumuten will.“ Er frage sich, „ob das wirklich das letzte Wort der Liberalen sein kann“.