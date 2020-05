Alternative Energien : SPD-Fraktion treibt Altmaier bei Wasserstoff-Strategie vor sich her

Wasserstoff soll künftig auch als Treibstoff eine immer größere Rolle spielen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Exklusiv Berlin Die Bundesregierung wollte bereits im vergangenen Jahr eine Strategie zum Ausbau der Wasserstoff-Technologie vorlegen. Doch eine Einigung zwischen den von Union und SPD geführten Ministerien steht immer noch aus. Jetzt macht die SPD-Bundestagsfraktion Druck – und legt eigene Eckpunkte vor.

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert ambitioniertere Ausbauziele für die Wasserstoff-Technologie in Deutschland. Das geht aus einem Beschlusspapier der Fraktion hervor, das in der Sitzung der Abgeordneten an diesem Dienstag verabschiedet werden soll und das unserer Redaktion vorliegt. Demnach soll die sogenannte Elektrolyseleistung von Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 auf mindestens 10 Gigawatt erhöht werden, wie es in dem Papier heißt. Das Ressort von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte sich lediglich für 3 bis 5 Gigawatt ausgesprochen.

Wasserstoff soll die Energiewende maßgeblich voranbringen. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ist bisher erst in Entwurfsfassungen bekannt. Wirtschafts-, Umwelt- und Forschungsministerium streiten darüber, welche Wasserstoff-Arten gefördert werden und wo sie eingesetzt werden sollen. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) pocht darauf, dass Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gewonnen werden muss – dies wird als „grüner Wasserstoff“ bezeichnet. Dieser solle nur dort zum Einsatz kommen, wo direkte Stromnutzung nicht möglich ist, etwa im Schiffs- und Flugverkehr oder in der energieintensiven Industrie. Umstritten ist in der Regierung, wo Wasserstoff genau zum Einsatz kommen und ob auch „blauer“ Wasserstoff eine Rolle spielen soll. Damit ist Wasserstoff gemeint, der mit fossilem Erdgas gewonnen wird.

In dem Fraktionspapier heißt es nun, dass es Ziel der Fraktion sei, „vorrangig auf Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien zu setzen“ und zusammen mit den Partnern in Europa für einen schnellen Markthochlauf und einer damit verbundenen Kostensenkung zu sorgen, damit dieser Wasserstoff sich an den Märkten durchsetzen wird. Damit das gelingt, müssten gezielt die vorhandenen Potentiale für Offshore-Wind, Onshore-Wind und Photovoltaik genutzt werden, verbunden mit dem bundesweiten Aufbau großer Elektrolysekapazitäten, so das Papier. Auch beim Import, der eine große Rolle spielt, wollen die Sozialdemokraten auf grünen Wasserstoff setzen.

Um die Unternehmen und Erzeuger zu unterstützen, schlägt die SPD-Fraktion in dem Papier eine finanzielle Förderung „mindestens bis zum Erreichen der Elektrolyseleistung von 10 GW“. Dafür kämen eine Re-form der Steuern, Umlagen und Abgaben, die sozialverträgliche Reform der Besonderen Ausgleichsregelung oder Mittel aus dem Energie- und Klimafonds in Betracht, „gegebenenfalls auch in Kombination miteinander“, so das Papier.

Zur Diskussion um Subventionen für grünen und blauen Wasserstoff schreiben die Autoren: „Sowohl eine Förderung als auch den dauerhaften Einsatz von nicht aus Erneuerbaren Energiequellen hergestelltem Wasserstoff lehnen wir auch in den verbrauchsintensiven Sektoren ab.“ Als Grund- und Brennstoff sei Wasserstoff insbesondere für die Industrie, zum Beispiel die Chemie- und Stahlindustrie, sowie im Verkehrsbereich von großer Bedeutung, heißt es.

Die SPD-Fraktionsvizechefs Matthias Miersch und Sören Bartol erhöhen den Druck auf Altmaier. „Wir brauchen endliche eine engagierte Nationale Wasserstoffstrategie des Bundeswirtschaftsministers“, sagte Miersch. „Der Entwurf wird von Woche zu Woche im Kabinett geschoben, weil der Bundeswirtschaftsminister auf der Bremse steht und maximal 3 bis 5 Gigawatt Elektrolyseleistung will.“ Wenn Deutschland bei dieser Zukunftstechnologie seiner Vorreiterrolle gerecht werden wolle, brauche man mindestens das Doppelte, also 10 Gigawatt Elektrolyseleistung in Deutschland, sagte Miersch. „Das Bundeswirtschaftsministerium muss schleunigst liefern, bevor es nach Windkraft und Photovoltaik auch bei Wasserstoff zum Innovationshindernis wird“, sagte Bartol. Wasserstoff sei global eine technologische Schlüsselkompetenz, in der deutsche Unternehmen aktuell führend sind. „Das unambitionierte Taktieren des Wirtschaftsministeriums gefährdet eine zentrale Zukunftskompetenz der deutschen Industrie und verhindert das Erreichen der Klimaziele“, warnte Bartol.

(jd/dpa)