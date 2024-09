SPD-Fraktion trifft sich nach Brandenburg-Wahl „Der Olaf sitzt unverändert fest im Sattel“

Zudem erklärt der SPD-Fraktionschef vor der Sitzung, dass die Bundesregierung wegen der Probleme der Industrie dringend wieder Gespräche mit Wirtschaft und Gewerkschaften beginnen müsse – und nimmt auch den Kanzler in Verantwortung. „Ich finde, ein probates Mittel wäre die konzertierte Aktion erneut zu nutzen“, sagt Mützenich, was auch einige in der SPD überrascht. Er erinnert daran, dass vor der Sommerpause sowohl BDI-Präsident Siegfried Russwurm als auch DGB-Chefin Yasmin Fahimi in der SPD-Bundestagfraktion dringend zusätzliche Investitionen gefordert hätten. Die SPD werde dieses Thema auch in den Haushaltsberatungen wieder thematisieren, weil die Ausnahmen aus der Schuldenbremse nicht ausreichend genutzt würden. Mützenich verweist in dem Zusammenhang auf die Probleme von Unternehmen wie Thyssenkrupp, VW oder Intel. „Wir glauben, dass das einer der Schwerpunkte nicht nur in den Haushaltsberatungen sein muss, sondern auch für die politische Debatte“, sagt er. Das werde man in der Fraktionssitzung mit dem Kanzler diskutieren.