Plan für besseren Kinderschutz SPD-Fraktion erhöht Druck für Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel

Rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind übergewichtig, darunter knapp sechs Prozent adipös. Besonders an Kinder richtet sich jedoch häufig Lebensmittelwerbung, in der Produkte mit viel Zucker, Fett und Salz angepriesen werden. Um Kinder besser zu schützen, will Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) Werbung für ungesunde Lebensmittel zu bestimmten Zeiten im Fernsehen und online verbieten. Vorgestellt hatte der Minister entsprechende Gesetzespläne bereits im Februar 2023 und war dabei auf Kritik gestoßen, unter anderem vom Ampelpartner FDP. Der Entwurf wurde daraufhin überarbeitet – seitdem ist es um das Vorhaben still geworden.