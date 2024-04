Ringen um neuen Bundeshaushalt SPD-Fraktion fordert Lindner zu Aussetzen der Schuldenbremse auf

Mittelfristig werde es eine Reform der Schuldenbremse und weitere Finanzmittel brauchen, womit die Investitionen in innere, äußere und soziale Sicherheit finanziert werden müssen, sagt Schrodi. Auch deshalb sei es unverständlich, warum Christian Lindner sich so vor einer angemessenen Besteuerung höchster Vermögen und Erbschaften fürchte, so der SPD-Politiker. „Wir appellieren an Christian Lindner und den Koalitionspartner FDP, ihre auch international isolierte Position zum Wohle des Landes aufzugeben“, so Schrodi.