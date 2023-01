Nach Terrorverdachtsfall von Castrop-Rauxel SPD fordert gesetzlich vorgeschriebene Speicherung von IP-Adressen für 14 Tage

Beim Bundesinnenministerium sieht man den politischen Handlungsbedarf. Eine Sprecherin von Ministerin Nancy Faeser (SPD) sagte auf Anfrage: „Der Europäische Gerichtshof hat ausdrücklich entschieden, dass IP-Adressen gespeichert werden dürfen, um schwere Kriminalität bekämpfen zu können.“ Das vom Bundesjustizministerium vorgeschlagene Quickfreeze-Verfahren könne in bestimmten Fällen eine Ergänzung sein, zum Beispiel um Standortdaten von Tatverdächtigen zu speichern. „Es ist aber kein Ersatz für die Speicherung von IP-Adressen. Denn wenn keine Daten mehr vorhanden sind, fehlt oft der entscheidende Ermittlungsansatz“, so die Sprecherin. „Es bedarf eines gesetzlich festgelegten Zeitraums für die Speicherung von IP-Adressen. Das hat das Terrorismusverfahren zu Castrop-Rauxel erneut gezeigt.“ Die Bundesinnenministerin werde sich weiter dafür einsetzen, dass die Ermittlungsbehörden über dieses wichtige, vom Europäischen Gerichtshof ausdrücklich für grundrechtskonform erklärte Ermittlungsinstrument verfügen, so die Sprecherin weiter.